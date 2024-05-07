لمخالفته التعليمات.. توقيف مدير مرور السليمانية لمدة شهر

2024-05-07 14:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، بتوقيف مدير عام المرور في محافظة السليمانية العميد آسو محمد لمدة شهر، بسبب مخالفته التعليمات.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "العميد آسو محمد أصدر قرارا بصرف مخصصات الشهادة الدراسية لنفسه، عندما كان مديرا لشرطة كهرباء كرميان".

وقال العميد آسو محمد في تصريحات للإعلام الكردي وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "القضية تعود للعام 2020، وتتعلق بدراسته للماجستير من دون حصول موافقات رسمية لذلك"، مبينا أن "قرارا صدر اليوم بتوقيفه لمدة شهر وهذا آمر طبيعي وقانوني".