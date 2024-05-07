2024-05-07 14:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توضيحاً حول مميزات خصائص "حسابي" الخاص برواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن للموظف حرية اختيار المصرف الذي يريد تحويل راتبه عليه، وأنه لا توجد رسوم دفع الخدمة على سحب الراتب مثلما هو معمول به في بقية الحسابات.

واوضحت دائرة الإعلام في تصريح مكتوب لوكالة شفق نيوز، عن خصائص تميّز مشروع "حسابي" عن مشروع "التوطين" وجاء كالتالي:

حرية الاختيار

يتيح مشروع "حسابي" للموظف حرية اختيار البنك الذي يرغب بفتح حسابه فيه، أما في مشروع "التوطين" يتم تحديد بنك معين للموظف بموجب اتفاقية بين الوزارة ووحدة المحاسبة والبنك.

البنوك المشاركة

تشارك في مشروع "حسابي" 6 بنوك خاصة، بينما تشارك في مشروع "التوطين" 5 بنوك عامّة تعود للدولة و38 مصرفاً خاصاً.

سحب المال

يقدم مشروع "حسابي" خدمة سحب الأموال للموظفين بالمجّان، في حال قيام الموظف بسحب مستحقاته المالية من جهاز الصراف الآلي للبنك المختار، فيما تقدم هذه الخدمة في مشروع "التوطين" بمقابل مادّي يصل الى 6000 دينار لكل مليون دينار عراقي في حال السحب من وكلاء المنافذ، و4000 دينار لكل مليون دينار في حال اجراء عملية السحب من اجهزة الصراف الآلي.

فتح الحساب في مشروع "حسابي" يكون مجانيا، أما في مشروع "التوطين" فيكون مقابل مبلغ 25 ألف دينار عراقي أو أكثر، بحسب البنك الذي يتم اختياره.

رسوم الخدمة

في مشروع "حسابي" تبلغ رسوم الخدمات مثل إشعارات الرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الهاتف المحمول المصرفية 2500 دينار عراقي فقط، بينما في مشروع "التوطين" تتراوح أسعار هذه الخدمات من 2000 إلى 10000 دينار.

نوع البطاقة

وفيما يخص نوع البطاقة، يعمل مشروع "حسابي" بنظام بطاقة (ديبيت كارد) والذي يمكن استخدامه خارج البلاد، أما البطاقات المعتمدة في مشروع "التوطين"، فعادة ما تكون بما تسمّى "بطاقة الراتب" ولا ترتبط بأي حساب مصرفي آخر.