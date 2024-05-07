رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دور نقابة الأطباء بدعم جهود الحكومة في تحسين الواقع الطبي

2024-05-07 14:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية دور نقابة الأطباء بدعم جهود الحكومة في تحسين الواقع الطبي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل نقيب أطباء العراق حسنين صفاء شبر، وهنأه بمناسبة انتخابه نقيباً للأطباء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله".

وأكد رئيس الجمهورية "الأدوار المهمة والمساندة التي تضطلع بها النقابة في دعم جهود الحكومة بتحسين الواقع الطبي، ومراقبة عمل العيادات الخاصة ومراعاة أسعار الفحص بما يخفف الثقل عن كاهل المواطنين".

وأشار إلى "ضرورة الاهتمام بالأطباء وتوفير الدعم الذي يحتاجونه في ممارسة مهام عملهم الطبية والإنسانية" ،لافتاً إلى أن "الأطباء العراقيين لديهم سمعة طيبة في العديد من الدول المتقدمة".

من جانبه، استعرض نقيب الأطباء "سير عمل النقابة والقضايا التي تعمل عليها في المساعدة من أجل تطوير وتعزيز العمل الصحي والعلاجي في البلد والاهتمام بالأطباء الجدد"، مشيراً إلى "سعي النقابة لتعديل قانون نقابة الأطباء لسنة 1984، وتفعيل قانون حماية الأطباء لسنة 2013 وقانون دعم الأطباء لسنة 2016".

وأكد أن "توجيهات رئيس الجمهورية ستكون دليل عمل لنا في التركيز على مواكبة التطورات في مجال الطب من خلال المشاركة في المؤتمرات الطبية العالمية أو إقامتها في العراق من أجل تبادل الخبرات والمعلومات بشأن تطور العلوم وارتقاء وسائل العلاج الحديثة".