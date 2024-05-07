العراق يقترح إنشاء مجلس مختص في مكافحة الفساد بالدول العربية

2024-05-07 15:00:03 - المصدر: واع

القاهرة – واعأعلن رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، عن تقديم العراق مقترحاً لإنشاء مجلس مختص في مكافحة الفساد بالدول العربية خلال أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف العربية لمكافحة الفساد.وقال حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كلمتنا في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تضمنت التأكيد على مقترح العراق بضرورة إنشاء مجلس أجهزة انفاذ القوانين المختصة بمكافحة الفساد في الدول العربية، كهيئات مكافحة الفساد وكذلك أجهزة مكافحة الفساد في مختلف تلك الدول".واضاف أن "هذا المجلس سيوحد الرؤى وسيصنع قاعدة من العلاقات، وسيعالج العقبات، لاسيما في موضوع استرداد المتهمين والأموال وغير ذلك، وكذلك سيعزز قواعد تبادل المساعدات القانونية بين الدول العربية"، لافتا الى ان "المجلس حاليا قيد الدراسة من ناحية التمويل والإدارة في الجامعة العربية، وسيقر بعد استكمال كافة إجراءاته، وهي فكرة رحب بها الجميع".وحول القضية الفلسطينية، أكد حنون ان "موقف جمهورية العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي لخصتها كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ملتقى القاهرة العام 2023"، موضحا ان "كلمتنا بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تضمنت اقتباسات من كلمة رئيس الوزراء".

يشار إلى أن الاتفاقيَّة العربيَّة لمكافحة الفساد تضع تدابيراً للوقاية من الفساد واعتماد أنظمة لتعزيز الشفافية والمراجعة الدورية للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، ومنع تضارب المصالح، والتركيز على التعاون في إنفاذ القوانين بين الدول الأطراف المنضمَّة للاتفاقية، وذلك من خلال تبادل المعلومات عن جرائم الفساد وإجراء التحريات وتوفير المساعدة التقنية وعقد البرامج التدريبية المشتركة.

وانطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة دولة فلسطين.