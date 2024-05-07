2024-05-07 15:00:03 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأوضح فريق الجهد الخدمي والهندسي بالديوانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الأعمال الخدمية في مناطق المحافظة، فيما حدّد موعد إنجازها.وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية والمعاون الفني لفريق الجهد الخدمي والهندسي ضياء الدين ناظم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمت زيارة محافظة الديوانية لمتابعة سير العمل ومناقشة نسب الإنجاز مع فريق الجهد الخدمي والهندسية في محافظة الديوانية، حيث تمت مناقشة إنجاز المشاريع التي التزم بها الفريق"، مبيناً أن "العمل يتضمن البنى التحتية في الأحياء السكنية العشوائية والزراعية الموجودة في قضاء الحمزة، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى 45% في 8 أحياء سكنية إضافة إلى حي في آل بدير، فضلاً عن مد شبكات الماء الصافي لها ضمن خطة الفريق بواقع 200 كم ، ومد أنابيب شبكات المجاري بواقع 33 كم".وذكر أن "العمل يسير وفق خطة موضوعة لفريق الجهد الخدمي والهندسي ومن المؤمل إنجاز الأعمال في الأول من حزيران المقبل"، لافتاً الى أن "الأعمال تتضمن أيضاً بناء مدارس جديدة عدد 2 وإضافة 25 وحدة صحية بالإضافة إلى تأهيل طريق ياحسين وطريق آل بدير بحدود 15كم مع تنفيذ جسر كونكريتي وحديدي، فضلاً عن تأهيل ملعب رياضي في جامعة القادسية وبناء قاعات رياضية ودراسية مع إكساء الشوارع الداخلية".بدوره، ذكر رئيس الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية محسن حمزة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "وجدنا الحلول لبعض المعوقات التي كانت تواجه أعمال الفريق حيث تم وضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل"، مؤكداً "استمرار الأعمال في منطقة حي الأمين والتي تقوم باكسائها شركة حمورابي ضمن مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي لعام 2023 وهي اللمسات الأخيرة لتأهيل تلك الأحياء بعد إكمال شبكات الماء والمجاري وشبكات الكهرباء والأرصفة".