النفط تعلن العمل مع الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية بـ1640 ميغا

2024-05-07 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، العمل مع وزارة الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية بـ1640 ميغاواطاً.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر في بيان صدر على هامش اجتماع مشترك عقد في مركز الوزارة بين المسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة حريصة على تنفيذ متطلبات توفير الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية، بعد التعاقدات الأخيرة مع الشركات العالمية المتخصصة لتطوير حقول الغاز، واستثمار الغاز المصاحب".

وأضاف أن "الاجتماع تضمن بحث التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ خطط الوزارة بتجهيز محطة الأنبار الغازية المركزية بكمية (100) مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم من حقل عكاز، بهدف توليد (1640) ميكاواطاً، لرفد الشبكة الوطنية بطاقات جديدة، منتصف العام 2025".

وأشار إلى أن "ذلك يأتي ضمن تنفيذ خطط المرحلة الأولى لحقل عكاز، وصولاً إلى توليد طاقات إضافية بعد زيادة إنتاج الحقل إلى (400) مقمق في غضون (4-5) سنوات".

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم وفقاً للبيان "بالتعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لزيادة الطاقة التوليدية للشبكة الوطنية"، مشدداً "على أهمية توفير الطاقات الإنتاجية من الغاز الوطني لرفد محطات الطاقة الكهربائية، والتي تشهد نمواً بفضل التعاقدات الأخيرة لوزارة النفط لتطوير الحقول الغازية واستثمار الغاز المصاحب".