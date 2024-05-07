صفقة مبابي تثير مخاوف نجوم الميرنغي

2024-05-07 15:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، أن نجوم ريال مدريد الاسباني يشعرون بعدة مخاوف بشأن الصفقة المنتظرة بانتقال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الميرنغي في الصيف المقبل.

وارتبط اسم مبابي بقوة بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يفضل اللاعبون والجهاز الفني أن يكون تعاقد ريال مدريد مع مبابي بمثابة اللمسة الأخيرة لموسم رائع، وقد يكون تاريخيا.

لكن يخشى اللاعبون في غرفة تبديل الملابس أن تغطي صفقة مبابي على النجاحات العديدة التي حققوها، وهو الأمر الذي يزعج كثير منهم.

ورغم شعور الجميع داخل ريال مدريد بالحماس في الأشهر الأخيرة لقرب حسم صفقة مبابي، لكن هناك توترا ملموسا بسبب الأوقات المحددة لحسم التعاقد.

ويخشى الفريق أن يتم تسريع الإعلان عن صفقة مبابي، إذا ودع باريس بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، لا سيما أن سان جيرمان حسم لقب الدوري الفرنسي.

ويدرك الفريق أن صفقة مبابي في هذه الحالة ستسيطر على عناوين الصحف والمؤتمرات الصحفية، وتسحب التركيز من الميرنغي الذي قد يواصل مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

ويرغب لاعبو الميرنغي أن يحتفل الفريق أولا باستلام كأس الليغا والذهاب إلى نافورة سيبيليس للاحتفال مع الجمهور، إضافة إلى تكريم الراحلين مثل ناتشو فيرنانديز، قبل إعلان صفقة مبابي.

ويريد اللاعبون الكبار في ريال مدريد أن يتأهل الميرنغي وباريس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لأن وفقا لهذا السيناريو سيلتزم الناديان بالصمت في صفقة مبابي، ولن يتحدث أي شخص حتى انتهاء المباراة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي مع النادي الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي أي في يونيو المقبل، حيث يتبقى أقل من شهر على انتهاء العقد، وحينها يستطيع الانضمام إلى ناد آخر بشكل مجاني.

المصدر: وكالات