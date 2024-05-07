تسجيل ثاني اصابة بالحمى النزفية في الموصل

2024-05-07 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن في مدينة الموصل اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني إصابة بالحمى النزفية بالمدينة.

وقال المتحدث باسم صحة نينوى بشار الجادر لوكالة شفق نيوز؛ ان "جزاراً بعمر 45 عاماً اصيب بالحمى النزفية وحالته الصحية مستقرة".

وأوضح الجادر ان "الفحوصات المختبرية اكدت انها موجبة وجرى عزله في المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكان مدير مستشفى ابن سينا الدكتور سعد الخطابي قد ابلغ شفق نيوز يوم الأحد الماضي عن تسجيل حالة وفاة لبائع مواشي يشتبه إصابته بالحمى النزفية.