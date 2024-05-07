السوداني: المصارف العراقية تسير في تعاملات التحويلات المالية على الطريق الصحيح

2024-05-07 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن المصارف العراقية تسير في تعاملات التحويلات المالية على الطريق الصحيح. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن السوداني، استقبل اليوم، وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة الأمين العام للاتحاد وسام حسن فتوح، مبيناً أن رئيس الوزراء رحب في مستهلّ اللقاء بانعقاد مؤتمر المصارف العربية في بغداد. وعبر رئيس الوزراء عن سعادة العراق باحتضان المؤتمرات العربية، التي تؤكد عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية في المنطقة والعالم، لافتاً الى أن عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، التي تبنتها الحكومة، لا يمكن أن تحدث من دون نظام مصرفي رصين منسجم مع العالم. وذكر أن الحكومة وضعت هذا الأمر ضمن عملها الخاص بالتطوير والإصلاح منذ يومها الأول، وأن المصارف العراقية تسير اليوم على الطريق الصحيح في تعاملاتها الخاصة بالتحويلات المالية، وأن تنسيق السياسة المالية والنقدية مع البنك المركزي مستمرّ، مع الحفاظ على استقلالية البنك. ولفت إلى أن سياسة الوضوح، التي اعتمدتها الحكومة، ساعدت في معرفة نقاط الخلل في النظام المصرفي وعملت على إصلاحها، منوّهاً بأنّ مشروع طريق التنمية أحد أوجه التكامل الاقتصادي في المنطقة. ورحب رئيس الوزراء بـعقد ورشة عمل مصرفية لمناقشة دور المصارف في المشروع، وفي إنشاء المدن الصناعية على مسار الطريق. من جانبه، أشاد وفد اتحاد المصارف بـإجراءات الحكومة في إصلاح القطاع المصرفي؛ كونها إجراءات واضحة تستهدف تمتين وتعزيز عمل هذا القطاع، معرباً عن تقديره خطوات الحكومة الداعمة للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة والشراكات الدولية والإقليمية.