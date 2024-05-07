المجلس الاقتصادي يصدر قرارا دعما للفلاحين

2024-05-07 15:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد،الاثنين، إيقاف استيراد 6 محاصيل لوفرتها محلياً. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثانية عشرة لسنة 2024 للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية، حيث ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها". وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، وممثلين عن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، ووافق على تحديد سعر المادة