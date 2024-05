محافظ ذي قار يعلن استحصال عبر “الناصرية بودكاست” موافقة السوداني على إضافة 167 مليار للمشاريع الجديدة

2024-05-07 16:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، استحصال موافقة رئيس الوزراء محمد شياه السوداني على إضافة 167 مليار دينار للمشاريع الجديدة بالمحافظة. وقال الإبراهيمي، في لقاء عبر “تلفزيون الناصرية”، وتابعته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “السوداني وافق على تخصيص مبالغ إضافية لبناء محطات صرف صحي في أربع وحدات إدارية...

