لا خطوط حمراء أمام “الإقالة“.. محافظ ذي قار يحدد معايير تقييم مدراء الدوائر والأقسام بالمحافظة

شبكة أخبار الناصرية: أكد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الثلاثاء، أن الكفاءة و المهنية و الالتزام هي المعايير الأساسية لتقييم الأداء الوظيفي لمدراء الدوائر الحكومية و رؤساء الأقسام في ذي قار. وقال الابراهيمي في لقاء مع “الناصرية بودكاست”، إن “مجلس المحافظة لم يقيل أو يستبدل أي مدير إلا بعد...

