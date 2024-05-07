2024-05-07 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً بخصوص تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب. وقالت المحكمة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أنها “أصدرت قرارها بالعدد (86 / اتحادية / 2024) المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تقر بـ”عدم صحة” قرار مجلس النواب بتأجيل انتخاب رئيسه أولاً على Eishan.