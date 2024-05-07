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المحكمة الاتحادية تقر بـ”عدم صحة” قرار مجلس النواب بتأجيل انتخاب رئيسه

المحكمة الاتحادية تقر بـ”عدم صحة” قرار مجلس النواب بتأجيل انتخاب رئيسه
المحكمة الاتحادية تقر بـ”عدم صحة” قرار مجلس النواب بتأجيل انتخاب رئيسه
2024-05-07 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً بخصوص تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب. وقالت المحكمة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أنها “أصدرت قرارها بالعدد (86 / اتحادية / 2024) المتضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تقر بـ”عدم صحة” قرار مجلس النواب بتأجيل انتخاب رئيسه أولاً على Eishan.

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