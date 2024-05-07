رسميا.. فيفا يعلن إيقاف احد الأندية المصرية

2024-05-07 16:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، إيقاف النادي المصري البورسعيدي من قيد وتسجيل أي لاعبين جدد.

وجاء قرار فيفا بسبب الشكوى التي قدمها اللاعب التونسي رامي البدوي ضد المصري للمطالبة بتعويض مالي وقيمة عقده مع المصري الذي وقعه ولم يتم تفعيله.

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري في وقت سابق عبر تصريحات تليفزيونية أن ناديه يسعى لحل أزمة مستحقات البدوي تجنبا لصدور عقوبة إيقاف القيد.

وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي استمرار منع 4 أندية مصرية من القيد بخلاف المصري وهي الزمالك وحرس الحدود ومصر المقاصة وإيسترن كومباني.

المصدر: كوورة



