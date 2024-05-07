2024-05-07 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن ثلاثة تحالفات سُنية، يوم الثلاثاء، دعمها لموقف الإطار التنسيقي الذي دعا لاختيار رئيس مجلس النواب خلال أسبوع، داعية رئاسة البرلمان الى الاسراع في عقد الجلسة.

جاء ذلك في بيان مشترك اصدرته تحالفات (السيادة والعزم والحسم الوطني"، وورد لوكالة شفق نيوز.

وعدّت التحالفات السنية الموقعة على البيان عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس "خطوة حاسمة وضرورية وملحة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق"، محذرة أن "الاستمرار في تأخيرها قد يتسبب بتعطيل عمل المجلس ويضر بمصالح البلد العليا، ويشكل تهديداً للعملية الديمقراطية في البلاد".

ودعت التحالفات السنية الثلاثة رئاسة مجلس النواب إلى الإسراع في عقد هذه الجلسة في أقرب وقت وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر"، مشيرة إلى أن "ذلك يأتي استجابة للطلب المقدم والموقع من قبل أكثر من 150 نائباً، وإشارة إلى تصويت مجلس النواب على عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس".

كما دعت التحالفات الثلاثة جميع الأطراف الى أن "تتحمل مسؤولياتها الاخلاقية والسياسية بخصوص الاستحقاق السياسي السني (رئاسة البرلمان) وأن تعمل بروح التعاون والالتزام من أجل ضمان إستقرار العملية السياسية.

وجاء موقف التحالفات السنية الثلاثة بعد بيان للاطار التنسيقي الشيعي أصدره أمس الإثنين، حمّل فيه الكتل السنية مسؤولية شغور منصب رئيس البرلمان.

واعلن الإطار التنسيقي عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد).

كما جاء بيان التحالفات السنية الثلاث بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، الذي تضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء .