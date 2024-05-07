"نينوى لأهلها" يفصل نائب رئيس مجلس المحافظة من عضوية الحزب

2024-05-07 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر حزب "نينوى لأهلها" بزعامة المحافظ السابق نجم الجبوري، يوم الثلاثاء، فصل أحد أعضاءه، والذي يشغل نائب رئيس مجلس المحافظة كعضوٍ من الحزب.

وأظهرت وثيقة صادرة عن حزب "نينوى لأهلها"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فصل العضو في الحزب محمد عبد الله الجبوري كعضوٍ من الحزب بداعِ العمل لصالح حزب سياسي اخر واسبابٍ اخرى تتعارض مع واجباته.

ويشغل عضو الحزب "المفصول" محمد عبد الله الجبوري منصب نائب رئيس مجلس محافظة نينوى وهو شقيق النائب عن نينوى احمد الجبوري.

ويتزعم حزب نينوى لأهلها محافظ نينوى السابق نجم الجبوري وحصد خمسة مقاعد في المجلس من بينهم محمد الجبوري.

ويتحالف حزب "نينوى لأهلها" مع ائتلاف "الحسم" الذي يتزعمه وزير الدفاع ثابت العباسي فضلا عن القيادي في نينوى لأهلها في حينها النائب احمد الجبوري.

وتقول مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، إن المشكلة تفاقمت فور اختيار محمد الجبوري كنائب لرئيس المجلس، حيث انسحب أعضاء حزبه من الجلسة حينها، فيما مضى الإطار التنسيقي باختياره كممثل عن حزبه في المجلس .

لكن المصادر اضافت ان نائب رئيس المجلس احتسب منذ ذلك الحين على تحالفات الاطار التنسيقي وتوترت الاوضاع بينهم وبين حزبه خصوصاً بعد مشاكل رافقت ايضا انشقاق النائب احمد الجبوري عن تحالفاته مع ثابت العباسي ونجم الجبوري.