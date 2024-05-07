مسعود بارزاني و ENKS يناقشان مستقبل الكورد في سوريا

2024-05-07 16:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الكورد في سوريا.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مسعود بارزاني استقبل، اليوم، في مصيف صلاح الدين، الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ‏(ENKS).

وخلال اللقاء، تم التباحث حول الأوضاع والمستجدات السياسية في سوريا والمنطقة، كما جرى تسليط الضوء على أوضاع وظروف المواطنين الكورد، والعقبات والتحديات التي تواجه الأطراف السياسية والمواطنين الكورد في سوريا.

وأوضح البيان، أن مستقبل الكورد في سوريا والمعادلات السياسية والدولية المؤثرة على الوضع السوري كانت محاور أخرى للاجتماع.