الحشد الشعبي يطلق عمليات تطهير بادية النجف الأشرف من المخلفات الحربية

2024-05-07 16:48:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع -حيدر فرمانأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق عمليات تطهير بادية النجف الأشرف من المخلفات الحربية.وقال مسؤول عمليات فرقة الإمام علي (ع) القتالية في الهيئة هادي جليل صاحب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هيئة الحشد الشعبي ممثلةً بفرقة الإمام علي (عليه السلام) القتالية و مديرية المتفجرات شرعت باستطلاع ناحية الشبكة ومطار غليصان ومنطقة مسيجيد في محور بادية النجف الاشرف للبحث والتفتيش عن المخلفات الحربية، استكمالا للصفحة الاولى التي جرى خلالها تطهير منطقة النصف و مطار النصف و محيطها بالكامل".وأضاف، أن" العملية تأتي ضمن المرحلة الثانية لتحديد المناطق التي تظهر فيها المخلفات والمقذوفات الحربية بغية رفعها من أجل سلامة المزارعين ورعاة الأغنام في البادية".