المحكمة الاتحادية ترد على شكوى مسرور بارزاني

2024-05-07 16:48:08 - المصدر: قناة الثامنة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان رقم (7) لسنة 2024. وقالت المحكمة في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم في الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان/ العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى". وأضافت أنها "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على: ثانياً يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: