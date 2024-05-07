تفاوت أسعار الدولار بين بغداد وأربيل مع الإغلاق

2024-05-07 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في العاصمة بغداد بشكل طفيف، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 145450 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار قد سجلت صباح هذا اليوم 145550 دينارا مقابل 100 دولار.

كما استقرت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار لكل 100 دولار، وبلغ الشراء 144500 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا، مقارنة بأسعار الصباح، حيث بلغ سعر البيع 145350 دينارا، وسعر الشراء 145250 دينارا مقابل كل 100 دولار.