بغداد تدرس فتح 3 خطوط نقل جوي مع الرياض والشارقة وبكين

2024-05-07 17:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، دراسة لإعادة فتح 3 خطوط نقل جوي من بغداد إلى الرياض والشارقة وكذلك خط بكين خلال الفترة المقبلة. وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي في أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الوزارة تطبق خطة لإعادة صيانة الطائرات العاطلة من خلال التعاقد مع شركات المنشأ لشراء المحرك او صيانة المحركات او اقدام للطائرات، لافتاً إلى انها تشمل حالياً إعادة 8 طائرات عاطلة للخدمة خلال العام الجاري. وأضاف الضافي، إنه قبل ذلك سيتم إعادة طائرة تربل سفن للخدمة في الخطوط الجوية العراقية منتصف الشهر الجاري وهي من الطائرات المهمة وواسعة البدن. وأوضح، أن هنالك خطة لتأهيل الخطوط الجوية العراقية لتكون إحدى الشركات الفاعلة في الشرق الأوسط او العالم من خلال العمل على رفع الحظر الأوروبي ومن خلال تنظيم العمل على مستوى الشركة العامة لإدارة المطارات وكذلك داخل الخطوط الجوية العراقية مما ينسجم مع متطلبات الأنظمة الدولية الخاصة بالطيران. وأشار الى، أن الوزارة لديها دراسة تخص جدوى الخطوط التي يمكن ان تفعل مع دول الجوار والعالم وتتضمن دراسة إعادة العمل بخط بغداد – الرياض، وبغداد – الشارقة وكذلك خط بغداد – بكين خلال الفترة المقبلة.