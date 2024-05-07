تقرير أمريكي: العراق بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد للرز في العالم

2024-05-07 17:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت خدمة البحوث الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة الامريكية، إن العراق جاء في المرتبة الخامسة كأكبر مستورد للرز في العالم للعام التسويقي 2023 الى 2024. وقالت المؤسسة الامريكية في تقرير اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الفلبين برزت كأكبر دولة رائدة في واردات الأرز على مستوى العالم، حيث تمثل 8 من إجمالي واردات عالميا، وتلتها مباشرة إندونيسيا التي ضمنت مكانتها كثاني أكبر مستورد صاعد في العالم، بينما تحتل فيتنام المركز الثالث، يليها الاتحاد الأوروبي، فالعراق، ونيجيريا، ثم الصين. وأوضحت: وبالتطلع إلى عام 2024، من المتوقع أن تحافظ الفلبين على مكانتها كأكبر مستورد للأرز، حيث تقدر التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية الواردات بـ 3.8 مليون طن متري، متجاوزة المستوردين الرئيسيين مثل الصين وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي والعراق. واشارت إلى أن الهند هي أكبر مصدر للأرز، حيث تمثل ما يقرب من 40 من التجارة العالمية من حيث الحجم، تليها تايلاند، ثم فيتنام، ثم باكستان.