النقل: دراسة لفتح 3 خطوط نقل جوي مع الرياض والشارقة وبكين

2024-05-07 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - نور الزيديأكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، تطبيق خطة لإعادة تأهيل طائرات عراقية، بينها 8 يجري العمل فيها حالياً، وفيما أكدت التوجه لدعم الخطوط الجوية العراقية وجعلها من الشركات الفاعلة بالشرق الأوسط، أشارت إلى التحرك لتفعيل 3 خطوط نقل جوي مع الرياض والشارقة وبكين.وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الوزارة تطبق خطة لإعادة صيانة الطائرات العاطلة من خلال التعاقد مع شركات المنشأ لشراء المحرك او صيانة المحركات او اقدام للطائرات"، لافتاً إلى "انها تشمل حالياً إعادة 8 طائرات عاطلة للخدمة خلال العام الجاري".وأضاف، "قبل ذلك سيتم إعادة طائرة (تربل سفن) للخدمة في الخطوط الجوية العراقية منتصف الشهر الجاري وهي من الطائرات المهمة وواسعة البدن".وتابع من جانب آخر إن "هنالك خطة لتأهيل الخطوط الجوية العراقية لتكون إحدى الشركات الفاعلة في الشرق الأوسط او العالم من خلال العمل على رفع الحظر الأوروبي ومن خلال تنظيم العمل على مستوى الشركة العامة لإدارة المطارات وكذلك داخل الخطوط الجوية العراقية مما ينسجم مع متطلبات الأنظمة الدولية الخاصة بالطيران".وأشار الى، أن" الوزارة لديها دراسة تخص جدوى الخطوط التي يمكن ان تفعل مع دول الجوار والعالم وتتضمن دراسة إعادة العمل بخط بغداد – الرياض، وبغداد – الشارقة وكذلك خط بغداد – بكين خلال الفترة المقبلة".