الإعمار تنبه إلى افتتاح جزئي لمجسرات طريق القناة في بغداد

2024-05-07 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعنبهت وزارة الإعمار والبلديات والأشغال العامة، اليوم الثلاثاء، إلى افتتاح جزئي لمجسرات طريق القناة في بغداد المشمولة بأعمال الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تنبه إلى افتتاح جزئي لمجسرات طريق القناة من جهتي الذهاب والإياب (المهندسين - الداخل) أمام سير المركبات لإكمال أعمال الطريق الأرضي الرابط بين المنطقتين".