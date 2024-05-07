2024-05-07 17:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا صالح، اليوم الثلاثاء (7 ايار 2024)، أن التظاهرات في المدينة ستعود مجددا، وان موقف موظفي المحافظة ثابت برفض مشروع حسابي.

وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة إقليم كردستان هي المسؤولة عن تأخر صرف رواتب الموظفين في الإقليم بسبب عدم موافقتها على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية".

وأضاف أن "موقف المحتجين في السليمانية وحلبجة ثابت ولا يتغير، وهو رفض مشروع حسابي لتوطين الرواتب، ولا نقبل إلا بتوطين رواتبنا بالمصارف الاتحادية حصرا".

وأشار إلى أن "التظاهرات ستعود مجددا، والإضراب عن الدوام في الدوائر والمؤسسات سنبدأ به، لأن حكومة الإقليم وأحزاب السلطة الحاكمة تريد الوقوف ضد قرارات القضاء العراقي".

وانضم مؤخرًا مصرف بغداد، الى مشروع حسابي في اقليم كردستان بعد ان كان المشروع يحتوي على 5 مصارف من بينها المصرف العراقي للتجارة TBI، فيما تصوب الانظار نحو مصرفي الرشيد والرافدين.

ويبلغ عدد موظفي كردستان الموطنين في مشروع حسابي اكثر من 300 الف موظف، فيما يوجد في الاقليم اكثر من مليون وربع المليون موظف وفقا لحكومة كردستان.