الطاقة الذرية: على ايران تقديم إجراءات ملموسة بشأن برنامجها النووي

2024-05-07 17:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

حضّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الثلاثاء إيران على اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وشدد غروسي خلال مؤتمر نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان على ضرورة تسوية الخلافات بشأن القضية النووية في وقت يعيش الشرق الأوسط أوقاتا عصيبة، خاصة على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران. وأكد مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في اليوم الثاني من زيارته لإيران أنه في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل بين الجمهورية الإسلامية والمجتمع الدولي. واوضح "ومن أجل تجاوز تلك العقبات علينا أن