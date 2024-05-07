2024-05-07 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

نُصّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًّا رئيسًا لولاية خامسة، في ظل مرحلة تحول تاريخية تعيشها البلاد، بدأت منذ عام 2022 حين انطلقت الحرب في أوكرانيا. وغيَّرت الحرب مِن جغرافية العلاقات الروسية مع الغرب تمامًا، وأوضاع اقتصادية جديدة تعيشها موسكو مع حزم عقوبات متتالية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وغاب الحضور الغربي عن حفل التنصيب؛ ما […]

ظهرت المقالة “حربٌ طويلة وتحديات كبرى”.. بوتين والولاية الرئاسية الخامسة أولاً على Eishan.