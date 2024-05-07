رئيس شبكة الإعلام العراقي يشيد بالأعمال المشاركة بمهرجان الأعمال الإذاعية والتلفزيونية

2024-05-07 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الثلاثاء، بالأعمال المشاركة بمهرجان الأعمال الإذاعية والتلفزيونية الذي أقامته كلية الإعلام في جامعة بغداد، مشيراً إلى أنها ستعرض عبر وسائل الإعلام التابعة للشبكة.وقال رئيس شبكة الإعلام العراقي خلال كلمته بمهرجان الأعمال الإذاعية والتلفزيونية بنسخته السادسة عشرة الذي أقامته كلية الإعلام في جامعة بغداد وحضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "شكرا للدعوة من جامعة بغداد وكلية الإعلام في الجامعة لهذا المهرجان المهم ونقدم الشكر ونتوقع أن تظهر من خلاله كفاءات عالية جدا".وأضاف، أن "البروتوكول المشترك بين شبكة الإعلام العراقي وكلية الإعلام الذي جرى قبل أيام مهم، حيث جرى لقاء مع القائمين على الكلية وقررنا تفعيل هذا البروتوكول و تعظيمه وتوسيعه كي يضم أكبر عدد ممكن من الطلبة والاستفادة منه بأكبر ما يمكن من إمكانات شبكة الإعلام العراقي".وأشار، إلى أن "جميع الأعمال المشاركة والفائزة في هذا المهرجان سيتم عرضها في شبكة الإعلام العراقي".وأكد حمادي مخاطبا الفائزين، "امامكم فرصة ذهبية، حيث وجدتم تجربة مهمة للإعلام العراقي خلال 20 عاما مرت بها مختلف الارهاصات من سقوط نظام وإرهاب و عنف طائفي وتفاصيل عديدة مرت بهذا المجتمع غطاها الإعلام العراقي، فلديكم تجربة جيل يعيش معكم تحمل وتسلح بخبرة عالية جدا".وأقام قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة بغداد بالتعاون مع شبكة الإعلام العراقي، أقام مهرجان الأعمال الإذاعية والتلفزيونية بنسخته السادسة عشرة تحت عنوان (وفاءً لغزة)، على قاعة مسرح السلام التابعة للكلية بمجمع الجادرية.