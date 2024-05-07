2024-05-07 18:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، إن الحكومة تشجع على الدفع الالكتروني من خلال اندماج المجتمع بالمصارف وهذا الأمر يحتاج الى حساب مصرفي لخلق شمول مالي رقمي.

وكشف صالح عبر "بغداد اليوم"، عن "تعرض المصارف الاهلية الى صدمات كبيرة بسبب حرمانها من الدولار وفرض عقوبات على 32 مصرفا اهليا وهذه قضية كبيرة للعراق"، مبينا انه "آن الأوان لحل جميع هذه المشكلات المالية والتوجه بالعملة الأجنبية لأغراض المعاملات الخارجية".

ويوم أمس، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، عن حصول مصرف واحد على 3.6 مليار دولار من مزاد العملة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي.

وقالت نصيف في تغريدة تابعتها "بغداد اليوم"، انه "في الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي 2024 حصل البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مبيعات مزاد العملة ليحقق بها ارباحاً تصل الى حوالي 39.3 مليار دينار عراقي".

وتساءلت: "أليس المصرف العراقي للتجارة TBI أولى بتحويل الأموال ليستثمرها في مستشفيات أو مدارس للشعب العراقي، أليس شعبنا أولى بهذه الأموال؟! علماً بأن هناك أشخاص داخل البنك المركزي يقفون وراء هذه القضية لأنهم مستفيدون منها".

وسبق ان اتهم نواب المصرف الاهلي العراقي الاردني، بالاستحواذ على نسبة كبيرة من مبيعات العملة الصعبة لغرض الحوالات او البيع النقدي، وتحقيق ارباح تتمثل بـ10 دنانير مقابل كل دولار واحد، فيما يتم حظر ومنع العديد من المصارف من الحصول على العمل بالدولار.

وتبلغ مبيعات البنك خلال فترة الثلاثة اشهر حوالي اكثر من 15 مليار دولار، ما يعني ان البنك الاهلي حصل لوحده على قرابة ربع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة.





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