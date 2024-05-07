2024-05-07 18:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عقوبات مالية وإدارية بحق نادييّ نفط البصرة وأربيل بسبب مخالفات للوائح، كما قررت معاقبة محترف مصري من نادي الكرخ وتغريمه مبلغاً مالياً.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها عقدت اجتماعاً لمناقشة الأحداث التي حصلت أثناء إقامة مباراة فريقيّ نفط البصرة والنجف ضمن دوري نجوم العراق والتي جرت على ملعب الميناء في 27 نيسان، أبريل الماضي.

ووجدت اللجنة من خلال الاطلاع على تقرير حكم المباراة، قيام كل من مدير نادي نفط البصرة علاء نيروز والإداري في النادي أسعد كريم بالإساءة إلى حكام المباراة.

وقررت علاء نيروز وأسعد كريم بغرامة مالية عشرة ملايين دينار عراقي لكل واحد منهما، وحرمانهما من الحضور مع الفريق لمباراتين متتاليتين.

كما ناقشت اللجنة الأحداث التي حصلت في مباراة أربيل والشرطة ضمن دوري نجوم العراق والتي جرت على ملعب فرانسو حريري في 21 نيسان/ أبريل الماضي.

واطلعت اللجنة على تقرير مراقب المباراة والمنسق الأمني الذي تضمن قيام جمهور نادي أربيل باستخدام الألعاب النارية والقذائف الدخانية وقناني الماء.

وأصدرت اللجنة قراراً بتغريم نادي أربيل 15 مليون دينار، ولعب مباراتين خارج أرض النادي.

كما عقدت اللجنة اجتماعاً لمناقشة الأحداث التي حصلت أثناء إقامة مباراة نادييّ الكرخ والنجف ضمن دوري نجوم العراق، والتي جرت على ملعب الأخير بتاريخ 30 من شهر نيسان/ أبريل.

وأضافت أنه "لدى التدقيق والمداولة وجدت اللجنة ومن خلال الاطلاع على تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة الذي تضمن، قيام لاعب نادي الكرخ الرياضي صالح جمعة الذي يحمل الرقم 13 باستخدامه ألفاظاً بذيئة وأفعالاً مهينة ومسيئة والبصق على حكم المباراة".

وقررت اللجنة معاقبة لاعب نادي الكرخ الرياضي صالح جمعة الذي يحمل الرقم 13 بالإيقاف لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية 25 مليون دينار.