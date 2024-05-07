القضاء العراقي يحكم بالمؤبد لتاجر مخدرات والأمن يخترق شبكة تهريب رئيسية

2024-05-07 18:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته (2) كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة كان يهدف إلى إيصالها لأحدى المحافظات لقاء مبلغ مالي".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي العاصمة بغداد، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن الاطاحة بشبكة رئيسية بتجارة ونقل المخدرات وبحوزتهم 9000 امبولة وحبوب مخدرة في بغداد

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معلومات استخبارية دقيقة وردت من مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تفيد بوجود شبكة رئيسة متخصصة بالاتجار ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية تروم نقل مواد مخدرة من محافظة الكوت الى محافظة بغداد وتوزيعها في مناطق العاصمة بواسطة مندوبين.

واضاف، على الفور تم مقاطعة المعلومات وبكمين محكم تمكنت مفارز المديرية من اختراق الشبكة واستدراجهم والقبض عليهم بالجرم المشهود في احدى مناطق العاصمة وبحوزتهم 1000 امبولة مخدرة نوع ترام دول و8000 حبة مخدرة بالإضافة إلى سلاح ناري خفيف ، حيث اتخاذ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالو جزاءهم العادل.