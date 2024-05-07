2024-05-07 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

في محافظة النجف، تداولت صفحات ومواقع إعلامية، فضيحة “فساد مضحكة”، تتعلق بمجسر مشاة وسط المدينة، ترك لسنوات بلا صيانة بسبب حاجته لقطع غيار “بمبالغ طائلة” من إيطاليا بحسب العقد الخاص بالشركة التي نفذت المجسر، لكن مهندساً نجفياً وجد ما هو عكس ذلك تماما. حيث تبين بعد أن ناشد اهل المدينة لإصلاحه، أن الجسر عبارة عن […]

ظهرت المقالة في النجف.. مجسر مشاة يكشف فضيحة فساد “مضحكة”: العقد إيطالي والواقع صيني أولاً على Eishan.