الاتحاد الآسيوي يشيد بالإمكانيات الفنية لمنتخبنا الوطني

2024-05-07 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح في مقر الاتحادِ الآسيويّ لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، المؤتمرُ القاريّ الثالث لمدربي المنتخبات الوطنيّة تحت عنوان (تحليل كأس آسيا 2023)، بمشاركةٍ عراقية والذي شهد إشادة من الاتحاد بالإمكانيات الفنية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم.وشارك عن العراق مدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، والمدير الفنيّ للاتحاد وسام نجيب اصليوه، والمدرب المساعد سلفادور روميرو”وأكد صليوه، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مؤتمر الاتحاد الآسيوي الثالث أشار إلى ان المنتخبِ العراقيّ يعد من أفضل المنتخبات في القدرات الفنية باسترجاعَ الكرة بمدةٍ زمنيةٍ لاتتجاوز التسع ثوان، إلى جانب السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا، وان المنتخب العراقي يعد من أفضل المنتخبات التي تلعب على الأجنحة".وأضاف البيان، أن "المؤتمر الذي سيستمر مدة ثلاثة أيام تطرق في يومه الأول إلى تحليلِ الجوانب الفنية من بطولة كأس آسيا، فيما سيتطرق خلال اليومين المقبلين الى تسجيل الأهداف والكرات الثابتة وأساليب اللعب وأفضل المهاجمين في البطولة ، فضلا عن الحيازة والضغط".