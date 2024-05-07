الإطاحة بشبكة لتجارة ونقل المخدرات في بغداد

2024-05-07 19:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، في وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، (7 ايار 2024)، عن الإطاحة بشبكة رئيسية بتجارة ونقل المخدرات في العاصمة بغداد.

وأشارت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، الى "ورود معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بغداد تفيد بوجود شبكة رئيسة ومختصة بتجارة ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية، كانت تروم نقل مواد مخدرة من محافظة واسط الى محافظة بغداد وتوزيعها في مناطق العاصمة بوساطة مندوبين".

وأضاف البيان انه "وقد جرت مقاطعة المعلومات وبكمين محكم تمكنت مفارز المديرية، من اختراق الشبكة واستدراجهم والقبض عليهم بالجرم المشهود في إحدى مناطق العاصمة وبحوزتهم ألف امبولة مخدرة نوع ترام دول و8 آلاف حبة مخدرة، بالإضافة إلى سلاح ناري خفيف".

ولفت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".



