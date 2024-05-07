الهجرة: عودة 125 عائلة نازحة إلى مناطقها في صلاح الدين

2024-05-07 19:42:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عودة 125 عائلة نازحة إلى مناطق سكناها في محافظة صلاح الدين.وقال مدير فرع الهجرة والمهجرين في صلاح الدين خالد محجوب جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "مساء اليوم سجلنا عودة 125 عائلة نازحة إلى مناطق سكناها الأصلية في أطراف قضاء الدجيل الشهابي والعجيلية، وجزء من هذه العوائل إلى منطقة زور البحشمة التابع إلى ناحية يثرب".وأضاف، أن "العودة طوعية تمت بعد تسجيل العوائل الأسماء في المخيمات لغرض العودة، وسنواصل دعم هذه العوائل والتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين لغرض توفير الخدمات في مناطقهم".وأضاف محجوب، أنه "تكفلت وزارة الهجرة والمهجرين بتوزيع منحة لهذه العوائل والبالغة أربعة ملايين أثناء خروجهم من المخيم فضلاً عن توزيع سلع معمرة ثلاجة وطباخ وجهاز تلفزيون، كما وتكفلت الوزارة بنقل هذه العوائل وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية وهنالك تعاون كبير من قبل القوات الأمنية الماسكة للأرض والوكالات الأمنية متمثلة بالأمن الوطني والاستخبارات والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي".وتابع، أن "هذه هي الوجبة الرابعة من العائدين وكان رجوعهم سلساً جداً ولا يوجد بها مشاكل بإلاضافة إلى أن مناطقهم أغلبها مفتوحة، وهنالك تنسيق من قبل فرع هجرة صلاح الدين مع المنظمات الدولية لغرض تزويد العوائل بمبالغ لغرض إعادة ترميم منازلهم سواء المدمرة أو المتضررة من خلال توقيع عقد مع المنظمة، ليقوم المواطن صاحب المنزل بتنفيذ إعادة تأهيل البيت او إعادة البناء وصرف المبلغ يكون على شكل مراحل".