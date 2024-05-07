وزير التعليم يوافق على احتساب العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب للمراحل المنتهية

2024-05-07 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ،اليوم الثلاثاء، على احتساب السنة الدراسية 2024/2023 سنة عدم رسوب لطلبة المراحل المنتهية حصرا.و أوضحت دائرة الاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سعيا من الوزارة لمعالجة حالات طلبة المراحل المنتهية الذين لم تسمح لهم ظروفهم اجتياز السنة الدراسية 2024/2023، تمت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على احتساب السنة الدراسية 2024/2023 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم للسنة المذكورة وللمراحل المنتهية حصرا في الدراسات الأولية (الصباحية والمسائية الحكومية والأهلية)".