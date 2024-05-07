مديرية الاستخبارات والأمن تطيح بشبكة لتجارة ونقل المخدرات في بغداد

2024-05-07 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة رئيسية لتجارة ونقل المخدرات في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العملية جرت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع تفيد بوجود شبكة رئيسية متخصصة بالاتجار ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية تروم نقل مواد مخدرة من محافظة الكوت إلى محافظة بغداد وتوزيعها في مناطق العاصمة بواسطة مندوبين".وأضافت، أنه "على الفور تم مقاطعة المعلومات وبكمين محكم تمكنت مفارز المديرية من اختراق الشبكة واستدراجها والقبض على أفرادها بالجرم المشهود في إحدى مناطق العاصمة وبحوزتهم (1000) أمبولة مخدرة نوع ترامادول و(8000) حبة مخدرة بالإضافة إلى سلاح ناري خفيف، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالو جزاءهم العادل".