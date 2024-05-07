2024-05-07 19:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، (7 ايار 2024)، على احتساب السنة الدراسية 2024/2023 سنة عدم رسوب لطلبة المراحل المنتهية حصراً.

وجاء في نص القرار الوزاري، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وسعيا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة حالات طلبة المراحل المنتهية الذين لم تسمح لهم ظروفهم اجتياز السنة الدراسية 2024/2023 حصلت موافقة الوزير على احتساب السنة الدراسية 2024/2023 سنة عدم رسوب للطلبة الذين سيتم ترقين قيودهم للسنة المذكورة وللمراحل المنتهية حصرا في الدراسات الأولية (الصباحية والمسائية) الحكومية والأهلية".



