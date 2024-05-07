رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يختتم زيارته إلى إيران ويعود لأربيل

2024-05-07 19:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استمرت يومين، التقى خلالها بكبار المسؤولين الإيرانيين.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني عاد مساء اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مختتماً زيارته إلى إيران والتي التقى خلالها المرشد الإيراني علي الخامنئي، رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى، ووزير الخارجية، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، والقائد العام للحرس الثوري للجمهورية الإيرانية الإسلامية.

وخلال اجتماعاته ولقاءاته مع القادة والمسؤولين الكبار في إيران، ناقش الرئيس نيجيرفان بارزاني علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيران ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً على رغبة إقليم كوردستان لتقوية وتعزيز العلاقات.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في طهران، تحدث الرئيس نيجيرفان بارزاني عن مضامين اجتماعاته ولقاءاته، مشيراً إلى بدء مرحلة جديدة للعلاقات بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية وإقليم كوردستان.

ورافق الرئيس نيجيرفان بارزاني، نائبا الرئيس، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ورئيس ديوان الرئاسة، وعدداً من مسؤولي إقليم كوردستان.