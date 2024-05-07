الرشيد يقرر زيادة سقف منح قروض سكنية الى 75 مليون دينار

2024-05-07 19:48:01 - المصدر: الفرات نيوز



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قرر مصرف الرشيد زيادة مبلغ قرض ( البناء وأضافة البناء) الى (٧٥) مليون دينار عراقي( فقط خمسة وسبعون مليون دينار )

ولاجل تسهيل اجراءات المنح وجه مدير عام مصرف الرشيد الاستاذ محمد سمير عباس بمنح الصلاحيات لمدراء الفروع بمنح (٥٠) مليون دينار وما زاد عن ذلك يكون بصلاحية قسم الائتمان

اما مكاتب المندوبين في المناطق الاربعة منحت الصلاحية الى لجنة الائتمان في مكتب المندوب

ودعا المصرف كافة الراغبين بالتقديم مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج طلباتهم