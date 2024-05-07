حوادث "البرق" تتوالى.. مصرع شاب وإصابة أثنين آخرين في أربيل

2024-05-07 20:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الثلاثاء، بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بصاعقة برق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 12 - 15 عاماً كانوا يلعبون في اصطناعي في حي القلعة الجديدة شرقي أربيل تعرضوا لصاعقة برق اسفرت عن مصرع أحدهم، وإصابة الاثنين الآخرين"، مشيراً الى "تسليم الجثة الى ذوي الشاب ونقل المصابين الى المستشفى".

في السياق، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، بإصابة شرطي أثناء عبثه بسلاحه شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطيا يدعى (ي، ش)، واثناء تنفيذه الواجب وفترة تواجده بعمله في شرطة نجدة ناحية التون كوبري (45 كم شمال كركوك)، اصيب بطلق ناري من سلاح عندما كان يعبث به".

وأكد المصدر ان" الشرطة نقلت المصاب الى مستشفى للعلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة".

وأمس الاثنين، أفاد مصدر محلي، بمصرع عاملين عرب جراء صاعقة برق في قرية قورش أوغلو قرب قضاء ديبغا على طريق مخمور في أربيل، أثناء عملهما في حقل إنتاج زراعي، كما اصيب سائق بجروح بسبب صاعقة رعدية أمام مديرية مرور أربيل.