الرشيد يقرر زيادة سقف منح قروض "البناء" الى 75 مليون دينار

2024-05-07 20:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، زيادة سقف منح قروض البناء واضافة البناء الى 75 مليون دينار عراقي. وذكر بيان للمصرف، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس وجه بمنح الصلاحيات لمدراء الفروع بمنح 50 مليون دينار وما زاد عن ذلك يكون بصلاحية قسم الائتمان. وأضاف،: اما مكاتب المندوبين في المناطق الاربعة منحت الصلاحية الى لجنة الائتمان في مكتب المندوب. ودعا المصرف، بحسب البيان، كافة الراغبين بالتقديم الى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج طلباتهم.