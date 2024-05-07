2024-05-07 20:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، (7 ايار 2024)، عن إلقاء القبض على إرهابي ما يسمى (مسؤول جمع الجباية) في داعش الإرهابي بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر وبالتنسيق مع مديرية أمن غرب نينوى وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثالث والسبعين، تم نصب كمين محكم في ناحية العياضية، حيث أسفر عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية التابعة إلى عصابات داعش والمطلوب الى القضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/إرهاب) في قضاء تلعفر".

وبينت، ان الارهابي "شغل منصب ما يسمى مسؤول جمع الجباية (الأموال) من المواطنين آنذاك وإيداعها إلى التنظيم الإرهابي وعمل أيضاً مع المفارز الإرهابية في قضاء تلعفر لاستهداف القوات الأمنية العراقية، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".