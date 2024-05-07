الاستخبارات العسكرية: القبض على إرهابي ما يسمى مسؤول جمع الجباية في نينوى

2024-05-07 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابي ما يسمى مسؤول جمع الجباية لدى عصابات داعش الإرهابية في نينوى.وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشرة، وبالتنسيق مع مديرية أمن غرب نينوى، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثالث والسبعين، تم نصب كمين محكم في ناحية العياضية، أسفر عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية والمطلوب إلى القضاء العراقي، وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى".وأضاف البيان، أن "الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول جمع الجباية (الأموال)، من المواطنين آنذاك، وإيداعها إلى العصابات الإرهابية، كما وعمل أيضاً مع المفارز الإرهابية في قضاء تلعفر لاستهداف القوات الأمنية العراقية وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".