اعتقال 26 مخالفا لقانون الإقامة في بغداد

2024-05-07 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية تمكن قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الثلاثاء، من اعتقال 26 مخالفا لقانون الإقامة العراقي في 3 مناطق بالعاصمة بغداد.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 26 مخالفاً لقانون الإقامة العراقي من جنسيات مختلفة خلال العمليات الأمنية الجارية في مناطق الشعب وحي البساتين وسبع قصور"، وأضاف، أنه "تم ضبط العديد من الدراجات النارية المخالفة التي لا تحمل أوراقا رسمية، والعثور على أسلحة خفيفة غير مرخصة".وتابع البيان، أن "العملية تأتي بالتعاون مع القطعات الأمنية المشتركة وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوبين والمضبوطات إلى جهة الطلب أصوليا".