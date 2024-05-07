2024-05-07 21:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، زيادة سقف منح قروض البناء واضافة البناء الى 75 مليون دينار عراقي.

وقال المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تقرر زيادة مبلغ قرض البناء وأضافة البناء الى 75 مليون دينار عراقي فقط".

واضاف، انه "و لأجل تسهيل اجراءات المنح، وجه مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس، بمنح الصلاحيات لمدراء الفروع بمنح 50 مليون دينار، وما زاد عن ذلك يكون بصلاحية قسم الائتمان، اما مكاتب المندوبين في المناطق الاربعة فمنحت الصلاحية الى لجنة الائتمان في مكتب المندوب".

ودعا بيان المصرف "كافة الراغبين بالتقديم مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج طلباتهم".