تجارة الحبوب تعلن افتتاح مركز تسويقي في عنه

2024-05-07 21:42:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلن مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة الأنبار، فاضل جدوع صالح، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز تسويقي في قضاء عنه لاستلام محصول الحنطة.وأوضح صالح في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي وبحضور قائممقام قضاء عنه ومديري الدوائر في القضاء، تم افتتاح مركز تسويق عنه".وأضاف، أن "هذا المركز هو أحد الفروع في محافظة الأنبار، وهو مخصص لاستلام الحنطة المسوقة من فلاحي المنطقة الغربية"، مؤكدا، أنه "من المتوقع استلام كميات أكثر من الموسم السابق التي بلغت 70 طنا".وأشار صالح، إلى أن "العمل ما زال جاريا على قدم وساق؛ لتذليل الصعوبات أمام الفلاحين والمزارعين وصرف مستحقاتهم في نفس اليوم ودون أي تأخير".