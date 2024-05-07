المرور: مشروع توحيد اللوحات سيشمل جميع العجلات

2024-05-07 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أهمية مشروع توحيد اللوحات المرورية، وفيما أشارت إلى أنه سيشمل الجميع، حددت موعد إعلان إجراءاته.وقال مدير إعلام وعلاقات المرور العامة المقدم محمد الحسني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية استبدال اللوحات القديمة بالجديدة المكتوبة باللغة الإنجليزية هو مشروع قائم عملت عليه وزارة الداخلية، إذ اتخذت العديد من الإجراءات بهذا الخصوص وسيتم الإعلان عنها قريباً"، مبيناً، أن "هذا المشروع سيشمل جميع العجلات".وأضاف الحسني، أن "الهدف من المشروع هو أمني بالدرجة الأولى وفق معاهدات دولية والعراق جزء من هذه المعاهدات وملتزم بها".‏وتابع، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أكد على ضرورة اكتمال مشروع الكاميرات الذكية، وشدد على استمرار إشارة المرور خدمة للصالح العام".