الرشيد: زيادة سقف منح قروض البناء والإضافات الى 75 مليون دينار

2024-05-07 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقرر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، زيادة مبلغ قرض البناء وإضافة البناء، الى 75 مليون دينار عراقي.وذكر المصرف في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "المصرف قرر زيادة مبلغ قرض ( البناء وإضافة البناء) الى (75 ) مليون دينار عراقي".وأضاف، أنه "وكذلك ولأجل تسهيل إجراءات المنح، وجه مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس، بمنح الصلاحيات لمدراء الفروع بمنح 50 مليون دينار وما زاد عن ذلك يكون بصلاحية قسم الائتمان ".وتابع "أما مكاتب المندوبين في المناطق الأربعة، فقد منحت الصلاحية الى لجنة الائتمان في مكتب المندوب".ودعا المصرف، "كافة الراغبين بالتقديم مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج طلباتهم".