أسايش السليمانية تطيح بباعة "سماعات الغش".. فيديو

2024-05-07 21:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال متهمين اثنين ببيع سماعات اذن "للغش الامتحاني" عن طريق ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في ليلة 3/ 5 / 2024 نفذت قوة من اسايش السليمانية عملية أمنية تم خلالها اعتقال متهمين اثنين كانا ينويان بيع سماعات اذن تستخدم للغش الامتحاني عن طريق الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر (اونلاين) وتوصيلها الى الراغبين بالشراء.

واضاف البيان ان المتهمين محتجزان الآن وفقا للمادة 240 من قانون العقوبات والتحقيق جار معهما بهذا الصدد.

ولفت البيان الى ان قوات الاسايش وبالتنسيق مع وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان تواصل مساعيها لمنع التعامل باجهزة الغش الامتحاني وبيع الاسئلة الامتحانية بهدف توفير مناخ آمن لاجراء الامتحانات.

ونشرت الاسايش مقطع فيديو يظهر تفاصيل العملية.